Kane bezorgt Engeland nog net overwinning tegen Tunesië

Engeland heeft vandaag zijn WK-opener in groep G tegen Tunesië in extremis gewonnen. Het duel in Wolgograd eindigde na een laat doelpunt van Harry Kane op 2-1. Eerder op de dag klopten in dezelfde groep de Rode Duivels Panama met 3-0.

Engeland startte sterk aan de partij. Sterling kwam dicht bij de openingsgoal, maar miste. Uitstel van executie. Doelman Hassen redde eerst nog knap een kopstoot van Stones op corner, Harry Kane (11.) was echter bij de pinken om de bal binnen te prikken.

Doelman vervangen

Toen Hassen kort nadien met een blessure vervangen moest worden, kreeg Tunesië een tweede opdoffer te verwerken. Lingard profiteerde niet met de 0-2, en aan de overkant sloeg Tunesië terug. Walker verdedigde in de zestien iets te potig op Ben Youssef en ref Roldan floot een strafschop. Ferjani Sassi (35.) nam zijn verantwoordelijkheid en liet de Engelse goalie Pickford kansloos.

Even voor het rustsignaal nog een heet standje voor het Tunesische doel, maar de Engelsen konden in de kluts tot tweemaal toe geen doelpunt scoren. Een hobbelbal van Lingard trof nadien nog de paal.

Druk omhoog in tweede helft

Engeland voerde bij het begin van de tweede helft de druk op, al bleven uitgespeelde kansen lang uit. Alli kon eens koppen op een hoekschop, maar veel te zacht om tweede doelman Ben Mustapha te verontrusten.

Tunesië probeerde vanuit de organisatie af en toe tegen te prikken, de Engelsen echt in de problemen brengen lukte echter niet. Engeland probeerde het dan maar op een stilstaande fase. Young mikte een vrije trap richting kruising, maar zag zijn poging ongevaarlijk over vliegen.

Onverwachts scoren

Toen iedereen vrede had genomen met een draw, sloeg Kane (90.+1) opnieuw toe. De spits van Tottenham kopte een doorgeschoten bal binnen.

België en Tunesië trappen komende zaterdag de tweede speeldag op gang in Moskou. Engeland kijkt daags nadien Panama in de ogen in Nizjni Novgorod. België en Engeland voeren de poule aan met drie punten, Tunesië en Panama konden nog geen punten pakken.