Kan Van Avermaet gele trui behouden?

In de zesde rit van de Tour de France blijft het peloton vandaag nog even in Bretagne. De start ligt in de haven van Brest, de finish 181 kilometer later op de Mûr-de-Bretagne, die in deze editie van de Tour twee keer wordt bedwongen. Het wordt voor Greg Van Avermaet dus niet simpel om zijn gele trui te behouden.

De vorige winnaars op de Mûr-de-Bretagne heten Cadel Evans en Alexis Vuillermoz. Evans won in 2011, toen de finish voor het eerst op de Muur lag, in extremis voor Alberto Contador die de handen nochtans in de lucht stak. In 2015 was het de Fransman van AG2R die mocht juichen, voor Daniel Martin en Alejandro Valverde.

Klassementsrenners

De Muur, twee kilometer lang aan 6,9 procent, met de steilste stukken in het begin (tussen 500 en 1.000 meter liggen er stroken tussen 13 en 11 procent, en een vlakker deel, 2,4 procent in de laatste 500 meter), wordt deze keer dus twee keer aangedaan in het slot. Met andere woorden: er zal niet met een groot peloton gefinisht worden en wie weet willen de klassementsrenners al een eerste keer uitpakken.

Dus zal het moeilijk worden voor Greg Van Avermaet om dat geel te houden. "Ik ga mijn best doen", zei hij voor de start, "maar in principe is die helling voor mij net iets te lang en iets te steil. Vorige keer werd ik zesde (op tien seconden van winnaar Vuillermoz, nvdr.), maar goed ik ga deze trui wel verdedigen. Het wordt een secondenspel en ik wil er graag nog bij zijn op het einde. Deze finish is lastiger dan die van gisteren en het wordt belangrijk om met de ploeg een goed resultaat te rijden, ook met Richie Porte. We willen die gele trui graag houden, maar we gaan geen al te gekke dingen doen om die trui te verdedigen. De Tour is nog lang en we hopen ook op wat steun van andere ploegen in de strijd om de dagzege en het geel."

Finish op maat

Van Avermaet telt twee seconden bonus op ploegmaat Tejay van Garderen en drie tellen op Philippe Gilbert. Ook Julian Alaphilippe staat niet ver, op zes seconden. Hij toonde gisteren, toen hij de drie seconden bonificaties meegraaide, dat hij bijzonder geïnteresseerd is in het geel en met de aankomst in Bretagne vindt hij een finish op zijn maa