Kan City het tij nog keren?

Manchester City ontvangt vanavond Liverpool voor de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. De Citizens moesten op Anfield een 3-0 pandoering slikken en staan vanavond dus voor een moeilijke taak. Kan de ploeg van Kevin De Bruyne en Kompany het tij nog keren?

Liverpool is alleszins al geen makkelijke tegenstander. De drietand van The Reds, met Premier League-sensatie Mohamed Salah, speelt dit seizoen enorm efficiënt en de Egyptenaar alleen al was dit seizoen goed voor 29 doelpunten in de competitie. Bovendien behoort Liverpool tot een van de weinige ploegen die het machtige City heeft kunnen verslagen dit seizoen.

Toch mag Jürgen Klopp de thuisreputatie van Pep Guardiola niet onderschatten. City verloor thuis slechts tegen twee ploegen dit seizoen: Basel en rivalen Manchester United. Aangezien de titel voor de Citizens al zo goed als binnen is, kunnen ze zich bovendien nog volledig focussen op de Champions League. Hoe dan ook staan Kompany en co voor een moeilijke opdracht vanavond.

Volg de wedstrijd live op Q2. De uitzending start om 20u15.