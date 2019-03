Juventus verliest zonder Ronaldo op het veld van Genoa

Juventus heeft deze middag voor het eerst dit seizoen verloren in de Serie A. De ploeg van coach Massimiliano Allegri ging met 2-0 onderuit bij Genoa. Stefano Sturaro, ex-Juventus, opende de score diep in de tweede helft.

Het is voor Juventus de eerste nederlaag in 28 competitiewedstrijden. Enkel in de Coppa Italia verloor het al van Atalanta Bergamo.

Afwezigen

Superster Cristiano Ronaldo, die dinsdag met een hattrick uitpakte tegen Atletico Madrid in de Champions League, kreeg rust van Allegri. Ook sterkhouders Giorgo Chiellini en Blaise Matuidi zaten niet in de selectie.

Invallers

Met Stefano Sturaro en Goran Pandev waren het twee invallers die voor de doelpunten zorgden, respectievelijk in de 72e en de 81ste minuut.

Dat Genoa niet te onderschatten is, wisten de bezoekers nochtans op voorhand. In oktober bleef Juventus in eigen huis namelijk steken op een 1-1 gelijkspel.

Vijftien punten

Ondanks de nederlaag blijft Juventus comfortabel aan de leiding in de Serie A. Als Napoli wint van Udinese, dan is het verschil vijftien punten. Genoa is twaalfde met 33 punten.