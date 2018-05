Juventus pakt zevende titel op rij

Juventus is opnieuw landskampioen van Italië. Ze hadden aan een 0-0 gelijkspel op het veld van AS Roma genoeg om hun 34e titel te grijpen. Juve won eerder deze week al de beker.

Met nog twee speeldagen te gaan kon het eigenlijk niet meer mislopen voor Juventus. Een puntje op het veld van Roma volstond om de titel in de wacht te slepen. In de eerste helft waren het wel de Romeinen die het felst kwamen opzetten. Verder dan enkele doelkansen kwam Roma niet.

Rode Radja

In de tweede helft ging de Romeinse storm wat liggen en daar profiteerde Juventus van. Dybala schoot een voorzet netjes binnen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Na zo’n zeventig minuten spelen moest Roma dan met tien man verder na rood voor Nainggolan. De Rode Duivel ging iets te hevig in de tackle en liep zo tegen zijn tweede gele kaart aan. Vanaf dan kon Juve de titel ruiken en die kwam ook niet meer in het gedrang. Juventus wint zo de dubbel in Italië.