Juventus pakt achtste titel op rij in Italië

In Italië heeft Juventus z'n achtste titel op rij gepakt. Het had thuis genoeg aan een gelijkspel tegen Fiorentina. De Oude Dame won met 2-1 en spoelt zo de Europese uitschakeling in de Champions League door.

Het begin was nochtans allesbehalve veelbelovend voor Juventus. Na amper 6 minuten brengt Milenkovic Fiorentina op voorsprong. Onze landgenoot Kevin Mirallas staat in de basis bij Fiorentina en kan af en toe ook voor het nodige gevaar zorgen. Juve drukt ook tegen maar kan pas 8 minuten voor de rust voor de gelijkmaker zorgen. Na een corner kan Alex Sandro afwerken. Ronaldo en co hebben de titel virtueel binnen handbereik.

Gelukje

Zo slecht als de eerste helft begon voor Juve, zo goed begint de tweede. Al hebben ze dat ook de tegenstander te danken. Pezzella devieert een voorzet van Ronaldo in het eigen doel en zo kan Juventus de titel ruiken. Het geeft die voorsprong niet meer uit handen. Ronaldo is zelfs nog dicht bij de 3-1, maar die komt er uiteindelijk niet. In de slotfase is Debba nog dicht bij de 2-2 maar Juve kan de achtste titel op rij vieren in Italië. Ronaldo is trouwens de eerste speler die de landstitel pakt in Engeland, Spanje én Italië.

Europese uitschakeling vergeten

juventus trekt met de 35ste landstitel in de geschiedenis van de club een streep onder een moeilijke week. De club werd uitgeschakeld in de Champions League maar spoelt die teleurstelling nu helemaal door.