Juventus legt druk bij Napoli na nipte zege

Juventus heeft op het nippertje puntenverlies vermeden op bezoek bij Inter Milaan. De Oude Dame stond drie minuten voor tijd nog 2-1 achter, maar Skriniar (owngoal) en Higuain bezorgden Juve alsnog de zege. Juventus loopt zo opnieuw drie punten uit op Napoli en legt de druk ook bij Dries Mertens en co. Zij winnen zondag maar beter bij Fiorentina om in het spoor van de leider te blijven. Met nog drie speeldagen te gaan is het verschil tussen beide teams vier punten.

Bekijk hier de doelpunten:

.@Inter komt op voorsprong dankzij een doelpunt van de invaller Perisic ! - ! #InterJuventus pic.twitter.com/LZySo1CV0L — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 april 2018

Daar is de gelijkmaker van Juventus! - #InterJuventus pic.twitter.com/X0dHQsaE2s — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 april 2018