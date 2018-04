Juventus tegen Real Madrid, een topaffiche morgen in de kwartfinales van de Champions League. Dit seizoen verloor de Italiaanse landskampioen thuis nog niet in de Champions League. De Koninklijke uit Madrid hebben dan weer topschutter Cristiano Ronaldo in hun rangen.

Bovendien is de wedstrijd een heruitgave van de finale vorig jaar. Toen wonnen de Spanjaarden overtuigend met 1-4.

Volg de wedstrijd live op Q2. De uitzending start om 20u15.