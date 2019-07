Jumbo-Visma wint ploegentijdrit, Mike Teunissen behoudt geel

Het Nederlandse Jumbo-Visma heeft zondag de ploegentijdrit in Brussel gewonnen. Mike Teunissen blijft geletruidrager.

Jumbo-Visma legde de 27,6 km tussen het Koninklijk Paleis en het Atomium af in 28:57 (gem. 57,2 km/u). Daarmee was de ploeg van gele trui Teunissen en de Belgen Wout van Aert en Laurens De Plus 20 seconden sneller dan het Britse Team Ineos. Deceuninck-Quick.Step, wereldkampioen in de discipline, klokte de derde tijd op 21 seconden. Lotto Soudal zette de vijftiende tijd neer op 59 seconden.

Mike Teunissen, die zaterdag in Brussel de eerste etappe won in een massasprint, verstevigde zijn leidersplaats in het klassement. De Nederlander van Jumbo-Visma telt nu tien seconden voorsprong op eerste achtervolger Wout van Aert, die de witte trui als beste jongere krijgt.

Morgen verlaat de Tour België en verhuist het wielercircus naar Frankrijk. De renners leggen dan 215 km af tussen Binche en Epernay. Het is een golvend parcours met onderweg vier colletjes. De finish ligt op een nijdig klimmetje en is gesneden koek voor punchers zoals Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe en Peter Sagan