Jumbo-Visma krijgt gelijk: Kruijswijk wint 5 seconden

Jumbo-Visma heeft de tijdsmetingen na de rit van gisteren in de Tour de France aangevochten en gelijk gekregen. “Kruijswijk heeft vijf seconden minder achterstand op Bernal dan de jury zegt”, zei sportief directeur Merijn Zeeman eerder aan VTM NIEUWS. Die vijf seconden heeft hij nu gekregen.

Gisteren werd de bergetappe naar Tignes stilgelegd in de afdaling van de Col de l’Iseran door zwaar onweer en modderstromen. De Tourdirectie besliste om de etappe in te korten: de tijden bovenop de Iseran zouden meetellen. De jury had de tijden op de top met de hand opgenomen.

Achterstand

Gevolg: Egan Bernal neemt de gele trui over van Alaphilippe en zet alle klassementsrijders op een achterstand. Alleen: Steven Kruijswijk kwam volgens de jury 1 minuut en 3 seconden na Bernal boven op de Iseran. “Dat moeten 58 seconden zijn. Wij hebben televisiebeelden die dat bewijzen. We gaan die straks voorleggen aan de voorzitter van de jury”, zegt Zeeman nog.

En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het algemene klassement. In het klassement stond Kruijswijk op 17 seconden van Bernal. Tel daarbij de 58 seconden op van de etappe plus de acht bonificatieseconden en je komt uit op 1 minuut 23 seconden. Maar Kruijswijk staat in het klassement op 1 minuut 28 seconden van de gele trui.

Omstreeks 12.30 uur werden de rituitslag van gisteren en bijgevolg ook het klassement aangepast. Kruijswijk kruipt zo vijf seconden dichter bij het podium.