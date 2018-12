José Mário dos Santos Mourinho is niet langer de coach van Manchester United. Dat maakte de club op Twitter bekend.

"De club wil Mourinho bedanken voor zijn werk bij Manchester United en wenst hem veel succes in de toekomst", staat te lezen in een statement.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC