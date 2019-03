Jonas Bresseleers is zwaar aangeslagen na de dood van zijn ploeggenoot Stef Loos (19). De jonge wielrenners namen deel aan een wedstrijd in Doornik toen het helemaal fout liep.

Door een gebrek aan seingevers raakte een groepje renners van het parcours. Een bestelwagen reed op het groepje in. Stef was er meteen heel erg aan toe. Hij overleed aan een hersentrauma. Jonas heeft schaafwonden, maar vooral de mentale klap is zwaar.