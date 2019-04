Jolien D’hoore verrast met deelname Ronde

Jolien D’hoore start morgen toch in de Ronde van Vlaanderen. Ze is tijdig hersteld van een sleutelbeen die ze 15 maart opliep in de Drentse Acht. Dat meldt ze zelf op Twitter.

Jolien D'hoore zag haar rentree bij topploeg Boels-Dolmans door de neus geboord na een val in de Drentse Acht, waarbij ze een sleutelbeenbreuk opliep. Haar voorjaar leek zo goed als voorbij, maar ze is nu toch sneller hersteld dan verwacht.

Vandaag bevestigde haar ploeg Boels-Dolmans dat D'hoore zal deelnemen aan de Ronde. "Ik ben zo tevreden dat ik net op tijd terug ben voor mijn favoriete wedstrijd", laat ze weten op Twitter.

