Jolien D'Hoore pakt zilver op WK baanwielrennen

Jolien D’Hoore heeft op het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn zilver veroverd op de scratch. De scratch bij de vrouwen is een wedstrijd van 10 kilometer waarbij enkel de eindsprint telt. D’Hoore pakte vorig jaar ook al brons op scratch op het WK in Hong Kong. Het goud ging naar de Nederlandse Kirsten Wild.

Voor D'Hoore is het al de derde WK-medaille uit haar carrière. Vorig jaar pakte ze dus brons op de scratch en veroverde samen met Lotte Kopecky ook al goud op de puntenkoers. Op de Spelen in Rio van 2016 pakte D'Hoore ook al brons op het omnium.