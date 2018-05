Jolien D'Hoore breekt sleutelbeen

Slecht nieuws voor onze landgenote Jolien D’hoore. De wielrenster heeft maandag haar sleutelbeen gebroken tijdens een baanrace in het Duitse Dudenhofen. Later op de dag moet D’hoore onder het mes.

Jolien D’hoore maakte het nieuws zelf bekend via haar Twitter-pagina. “Niet de manier waarop ik de koppelkoers wou beëindigen. Gebroken sleutelbeen… Nu wachten op de operatie later vandaag.”

De bronzenmedaillewinnares van Rio in het omnium kwam tijdens de koppelkoers in contact met een concurrente en kwam ten val. De dokters waren meteen bij D’hoore en vreesden al snel een gebroken sleutelbeen.

Not how I wanted to end my madison yesterday in Dudenhofen. Broken collarbone... waiting for surgery later today. #badluck pic.twitter.com/rwAVKSaAv9