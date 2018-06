Japan wint van Colombia met 2-1

Japan heeft in de openingsmatch van groep H op het WK voetbal met 2-1 gewonnen van Colombia.

Japan kwam al na zes minuten op voorsprong in de Mordovia Arena in Saransk. Shinji Kawaga trof raak vanop de stip nadat scheidsrechter Skomina penalty had gefloten voor hands van Carlos Sanchez. De Colombiaan mocht na amper drie minuten gaan douchen en werd zo de eerste speler dit WK met een rode kaart.

Vijf minuten voor de pauze maakte Juan Quintero met een vrije trap gelijk. Na de rust legde Yuya Osaka met een rake kopbal in de 73e minuut de 2-1 eindstand vast.

Man van de Match

De Japanner Yuya Osako is verkozen tot Man van de Match. Voor de 28-jarige Osako was het zijn achtste treffer in 30 interlands.

Groep H

Later vandaag staan Polen en Senegal in het stadion van Spartak Moskou tegenover elkaar in de tweede wedstrijd van poule H.