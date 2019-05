Jan Vertonghen blesseert zich tijdens vieren na wedstrijd

Rode Duivel Jan Vertonhen heeft zich gisteren geblesseerd. Op beelden is te zien hoe hij hij het stadion op krukken verlaat, met een brace aan de voet. Opvallend: Vertonghen liep zijn blesssure niet op tijdens de training of de wedstrijd, maar mogelijk terwijl hij de overwinning aan het vieren was.

Zijn club Tottenham Hotspur laat weten dat hij geraakt is aan de ligamenten van de enkel. Wanneer dat gebeurde, is niet duidelijk. Een scan zal nu moeten uitwijzen hoe erg de blessure is. Vertonghen gaf na afloop geen interviews.

Eerste finale

Tottenham speelt op 1 juni de finale van de Champions League tegen Liverpool. Het zou de eerste finale zijn voor Vertoghen.