Jan Mulder wordt voetbalanalist bij VTM

Jan Mulder komt naar Medialaan - De Persgroep Publishing en wordt vanaf deze zomer een vast gezicht in de voetbalverslaggeving van de VTM NIEUWS-sportredactie. Jan zal vooral werken als voetbalanalist bij de wedstrijden van de Rode Duivels en de Champions League. Daarnaast is hij ook te zien als voetbalexpert in VTM NIEUWS.

Al jaren is Jan Mulder één van de bekendste voetbalanalisten in Vlaanderen en Nederland. Hij laat met zijn vaak gedurfde no nonsense uitspraken geen enkele fan onberoerd en kan als geen ander het voetbalspel romantisch beschrijven, met een fijne dosis humor.

Jan zal de weg van de Rode Duivels naar de EK kwalificatie voor 2020 verder mee becommentariëren. Dat traject is de volgende maanden exclusief bij VTM te volgen. En de Champions League blijft na de finale op 1 juni ook volgend seizoen bij Q2 te zien.

Nieuwe carrière

Jan Mulder: "Jan Mulder naar VTM: dat is geen romantiek of humor, dat is de prachtige toekomstmuziek van een nieuwe carrière, samen met de Rode Duivels, de Champions League en VTM."

Michiel Ameloot (Chef Sport VTM NIEUWS): “De komst van Jan betekent enorm veel voor ons. Met de rechten van de Champions League en de Rode Duivels hebben we al twee absolute topmerken in huis. Jan hoort daar gewoon bij te zijn. Hij is ook een echt topmerk en betekent een absolute meerwaarde. ”