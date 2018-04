Jakobsen wint incidentrijke Scheldeprijs

Fabio Jakobsen heeft de 106e Scheldeprijs op zijn naam geschreven. De Nederlander won in een massasprint met een uitgedund peloton voor Pascal Ackermann en Christopher Lawless. Jakobsen won eerder dit voorjaar al Nokere Koerse. De Scheldeprijs werd ook ontsierd door enkele incidenten.

Al van bij de start werd er meteen hard gekoerst op het nieuwe parcours. Door de hevige wind brak het peloton in waaiers uiteen. Vijf renners konden ontsnappen waaronder drie Belgen: Sean De Bie, Jonas Rickaert en Guillaume Van Keirsbulck. Net na de bevoorrading even opschudding in het tweede peloton. Een dertigtal renners werd uit koers genomen nadat ze een gesloten slagboom negeerden. Daarbij zaten topfavorieten Arnaud Démare en Dylan Groenewegen. Ook Tony Martin, luitenant van Marcel Kittel, werd uit de wedstrijd gehaald.

Vluchters gegrepen

In de aanloop naar de plaatselijke rondes werden de vluchters terug gegrepen. De kans voor het duo Owain Doull en Antoine Duchesne om voor de aanval te kiezen. Katusha-Alpecin, het team van Kittel, bracht het uitgedunde peloton intussen richting finish. De hemelsluizen gingen open en zorgden voor een natte en spekgladde finale. Op 12 km van de streep reed Kittel voor de derde maal lek en dat was de keer te veel voor de Duitser. Hij keerde niet meer terug in het peloton en dus geen zesde zege voor Kittel.

Wolfpack

De twee koplopers werden intussen ingelopen en dat zorgde voor enkele late aanvallen. Quick-Step Floors controleerde elke poging en leidde het pak naar de meet. Jakobsen was de afwerker van dienst en won makkelijk de massasprint. Meteen goed voor de 24ste overwinning voor het wolfpack van Quick-Step Floors. Eerste Belg in de uitslag was Jens Debusschere op de vierde plaats