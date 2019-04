Jakob Fuglsang wint Luik-Bastenaken-Luik

De Deen Jakob Fuglsang heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De renner van Astana reed solo naar de zege. Het is de eerste grote klassieke zege uit zijn carrière.

Op de laatste helling van de dag op La Roche-aux-Faucons brak de wedstrijd echt open en dat dankzij een Belg. Tim Wellens zat in een klein kopgroepje en greep zijn kans om het solo te proberen, maar het peloton slokte hem te snel op.

De favorieten kwamen naar voren en Fuglsang demonstreerde zijn goede vorm met een versnelling. Enkel Woods en Formolo konden die beantwoorden. Maar niet voor lang. Op de korte hellingen tussenin kletste Fuglsang zijn medevluchters genadeloos uit het wiel.

Het werd een tijdrit van meer dan 12 kilometer tot de finish voor de eenzame leider. Na een derde plaats in de Amstel Gold Race en een tweede plaats in de Waalse Pijl mag de Deen nu wel op het hoogste schavotje plaatsnemen. Een uitslag die zijn vrouw voorspeld had!

His wife predicted 3 (#AmstelGoldRace ), 2 (#FlecheWallonne ), 1 (#LBL ). So he hopes she’s right! But, hey, @jakob_fuglsang , isn’t she always?! (Mine is too, by the way...)pic.twitter.com/CtfCBgSWDQ