Alice Maria Arzuffi heeft de Brico Cross in Bredene gewonnen bij de vrouwen. De Italiaanse reed meer dan de helft van de wedstrijd alleen op kop. Helen Wyman eindigde als tweede op 22 seconden van Arzuffi, Loes Sels werd derde. Katie Compton kwam ten val en moest opgeven, Sanne Cant was er niet bij aan de kust.