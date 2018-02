Iserbyt pakt wereldtitel bij beloften

Eli Iserbyt is voor de tweede keer in z’n carrière wereldkampioen bij de beloften geworden. Onze landgenoot finishte in Valkenburg solo voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis en de Fransman Gras.

Vooraf werd het WK bij de beloften gezien als een tweestrijd tusen Eli Iserbyt (20) en het 18-jarige Engelse toptalent Thomas Pidcock. Die laatste ging echter slecht van start en kon z’n achterstand op Iserbyt en de andere koplopers nooit dichten. Het draaide al snel uit op een strijd tussen de uittredende wereldkampioen bij de beloften Joris Nieuwenhuis en onze landgenoot.

Maar in de materiaalzone stond de Nederlander plots stil met problemen aan z’n koersschoenen. Hij moest wisselen en Iserbyt kon profiteren en een mooie voorsprong bijeen rijden. In de voorlaatste ronde ging Iserbyt wel nog tegen de grond op het gladde en zware parcours, maar toch kon hij standhouden. Na Sanne Cant bezorgt Iserbyt België zo z’n tweede wereldtitel van het weekend.