Iran wint van Marokko met doelpunt op de valreep

Iran heeft voor de eerste grote verrassing gezorgd op het WK. Het won in groep B tegen Marokko met een doelpunt diep in blessuretijd.

Marokko, met ex-Buffalo Mbark Boussoufa in de basis, greep Iran meteen bij de keel, wat al in de derde minuut resulteerde in een reuzengrote kans voor Ziyech, maar die trapte een gat in de lucht bij een lage corner van Boussoufa. Marokko bleef baas en versierde enkele goede kansen, echter zonder succes. Naarmate de eerste helft vorderde, slopen er meer onzuiverheden in het spel van de Marokkanen, waardoor Iran sporadisch kon tegenprikken, zonder evenwel gevaarlijk te zijn. Tot enkele minuten voor tijd Azmoun alleen op de Marokkaanse doelman mocht afgaan. Hij kon echter niet afwerken, de herneming van Jahanbakhsh werd in hoekschop verwerkt.

De tweede helft leek een maat voor niets te worden, tot Bouhaddouz in de laatste minuut van de blessuretijd een vrije trap in eigen doel kopte en Iran zo een tweede zege schonk op een eindronde van een WK.

Later vandaag wordt in groep B nog Spanje - Portugal gespeeld.