Invallers Okereke en Tau loodsen slap Club naar 0-2-zege in Oostende

Slecht spelen en toch winnen. Dat deed Club Brugge zaterdag in Oostende, met dank aan invallers Okereke en Tau.

Geen Okereke, Tau, Rits, Dennis, Mitrovic en Sobol aan de aftrap. Clement wisselde op zes posities, al was Sobol geblesseerd en Dennis net genezen na een paar dagen afwezigheid. Naast Vossen, Cools, Amrabat en Schrijvers vierden ook Diatta en Mechele hun seizoensdebuut als basisspeler. Club met een veredeld B-elftal tegen KV Oostende dus, dat Jonckheere en Sakala aan de aftrap bracht in plaats van de geblesseerde Vargas en Hjulsager.

De afwezigheid van enkele sterkhouders liet zich in de eerste helft voelen. Blauw-zwart eiste het balbezit op, maar veel kansen vloeiden daar niet uit voort. Voor Diatta en Schrijvers was het zoeken, Amrabat had het lastig, Cools deed min of meer niets goed en Vossen is op zijn zachtst gezegd Okereke niet. Vormer en Vanaken kregen de boel niet aan de praat. Een schotje van Schrijvers en een deviatie van Vossen waar Dutoit veel moeite mee had, verder kwam Club niet. Aan de overzijde liet Mechele Guri enkele keren in zijn rug weglopen. De beste kans van de eerste helft was voor KVO, maar noch Guri noch D’haese kregen de bal van dichtbij voorbij Mignolet.

Blauw-zwart begon even belabberd aan de tweede helft. Zonder inspiratie of geslaagde acties, wat een contrast met de voorbije drie wedstrijden. Kort voor het uur greep Clement in: Okereke en Tau verlosten Vossen en Schrijvers uit hun lijden. ’t Was maar omdat Oostende weinig durf en lef toonde dat Club tot die tijd niet echt in de problemen was gekomen. Een kwartier voor inrukken voerde blauw-zwart de druk heel even op… en dat leidde meteen tot een doelpunt. Vormer vond vanop rechts de vrijstaande Okereke, die zijn vierde van het seizoen hard via Dutoit tegen de touwen kopte. Een bevrijdende goal, die uitgebreid gevierd werd door de delegatie van Club. Amper afgetrapt volgde bijna meteen de ontnuchtering, maar Faes trapte van dichtbij hoog over. Plots ging het snel - Vanaken liet op zijn beurt na om de match te beslissen.

Gemakkelijk

Echt bibberen was het niet voor Club - daarvoor kwam Oostende te weinig in de buurt van Mignolet. In de slotfase nam Tau alle twijfels weg. De Zuid-Afrikaan nam de bal mooi uit de lucht en knalde de beslissende 0-2 voorbij Dutoit. Zonder goed te spelen wint Club opnieuw. Wederom met dank aan Okereke en Tau. Dinsdag moet het stukken beter in Kiev, daar waar de invallers die hun kans kregen en ontgoochelden opnieuw naar de bank worden verwezen. Oostende is zijn maximum van de punten kwijt nadat het lange tijd goed stand hield, maar zelf veel te weinig creëerde.