Invaller Lukaku scoort

Manchester United heeft woensdag in de Premier League met 0-2 van Bournemouth gewonnen. Rode Duivel Romelu Lukaku mocht op het uur invallen en kwam tot scoren, zijn zestiende in de Premier League dit seizoen.

Lukaku kreeg in eerste instantie rust van José Mourinho, maar na 63 minuten mocht hij toch zijn opwachting maken. Chris Smalling had Manchester United al veel eerder op voorsprong gebracht. Lukaku had slechts zeven minuten nodig om er met een schot in de rechterbovenhoek 0-2 van te maken. Door deze zege staat Manchester United opnieuw steviger op de tweede plaats.