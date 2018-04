Iniesta neemt straks afscheid bij Barça

Het was een opvallend geëmotioneerde Andres Iniesta gisterenavond na de overwinning in de finale van de Spaanse Copa del Rey. Iedereen verwacht dat Iniesta straks z’n afscheid bij Barcelona zal aankondigen. “Deze week zal ik meer duidelijkheid geven over de beslissing die ik moet nemen” zei hij zelf na de wedstrijd.

Andres Iniesta was gisteren opnieuw dé uitblinker bij Barcelona dat in de finale van de Spaanse Beker met zware 5-0 cijfers won van Sevilla. Iniesta nam zelf het vierde doelpunt voor z’n rekening. Na een doorsteekpassje van Lionel Messi omspeelde hij de doelman en scoorde hij vanuit een scherpe hoek. De ontlading bij de 33-jarige Iniesta na z’n goal sprak ook boekdelen.

LADIES AND GENTLEMEN THAT'S ANDRES INIESTA GOAL pic.twitter.com/GbuoLgOFmR — Sue (@Suefairyz) 21 april 2018

Een ander mooi moment voor Iniesta kwam er vijf minuten voor tijd. Toen kreeg hij een applauswissel waarbij de supporters van beide kanten, zowel Barcelona als Sevilla, hem een staande ovatie gaven. Z’n naam werd ook lange tijd gescandeerd. Het bezorgde de anders altijd koele Iniesta tranen in de ogen.

| De publiekswissel voor Barcelona-legende Andrés Iniesta levert een staande ovatie op van zowel de supporters van de Catalanen als van Sevilla. Schitterende beelden! #sevbar pic.twitter.com/o3GhniTH3f — FOX Sports (@FOXSportsnl) 21 april 2018

De Spaanse sportkranten steken vandaag hun lof voor Iniesta ook niet onder stoelen of banken. AS kopt "Iniesta, ga niet" en Marca zegt over Iniesta: "De laatste keizer". De nieuwe bestemming van Iniesta lijkt China te gaan worden. Daar kan hij in z'n laatste jaren nog een grote financiële slag slaan.

Iniesta is een echt monument van Barcelona. Met de Catalanen won hij maar liefst 8 Spaanse titels, 6 Spaanse Bekers, 7 keer de Spaanse supercup, 4 keer de Champions League, 3 keer de Europese supercup en 3 keer het WK voor clubs. Straks komt daar wellicht ook nog een negende Spaanse titel bij. Wat z'n totaal op 32 trofeeën met Barcelona zou brengen. Iniesta won daarnaast ook het WK én twee EK's met Spanje.