Iniesta kiest voor Japans avontuur

Andres Iniesta breit een vervolg aan zijn carrière in Japan. Dat maakte de Spaanse voetballer bekend via Twitter. Iniesta nam vorige week afscheid van Barcelona en trekt wellicht naar de Japanse Vissel Kobe.

De Spaanse middenvelder postte woensdagavond een foto op Twitter waarop hij in het vliegtuig poseert met de Japanse miljardair Hiroshi Mikitani, CEO van Rakuten, sponsor van FC Barcelona en eigenaar van Vissel Kobe. "Ik ben op weg naar mijn nieuwe thuis, met mijn vriend", tweet Iniesta.

Eind april kondigde Iniesta zijn vertrek bij Barcelona aan, de club waarvoor hij 22 jaar voetbalde en waarmee hij liefst 32 prijzen won. Na het WK in Rusland wacht de 34-jarige Iniesta dus een nieuw avontuur in Japan, vermoedelijk bij Vissel Kobe.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...



Heading to my new home, with my friend pic.twitter.com/xeXBw4GYfc