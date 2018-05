Iniesta dan toch niet naar China

Andrés Iniesta zal dan toch niet naar de Chinese ploeg Chongqing Lifan trekken. De afscheidnemende legende van Barcelona werd de voorbije weken meermaals gelinkt aan de nummer twaalf uit China, maar tot een daadwerkelijke overgang komt het dus niet.

De 34-jarige kapitein van Barcelona maakte twee weken geleden bekend dat hij de Catalanen na dit seizoen zal verlaten. In zijn afscheidstoespraak liet Iniesta weten dat hij zijn carrière zou vervolgen buiten Europa. Chongqing Lifan leek in poleposition te liggen, maar de Chinezen maakte maandag zelf een einde aan de geruchtenstroom.

"We zijn vastbesloten ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het Chinese voetbal. De komst van Iniesta is niet aan de orde", klonk het. De middenvelder kwam de voorbije jaren al enkele keren in Chongqing voor promotie-events en werkte nauw samen met marketingbureau Desports, gesticht door Chongqing Lifan-voorzitter Jiang Lizhang. De club bevestigde dat in de toekomst de samenwerking met Iniesta "op het gebied van sportmarketing en jeugdopleiding" zal worden verdergezet en uitgediept. "Maar hij zal onze club niet vervoegen als speler", besloot het Chinese team.

Spaanse media veranderen intussen hun steven van richting en zien Iniesta naar Japan trekken. Vissel Kobe, het huidige team van Lukas Podolski en huidig nummer tien in de J-League, zou een mogelijke bestemming zijn.