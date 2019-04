Indrukwekkende Van der Poel wint Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft Dwars door Vlaanderen gewonnen. De wereldkampioen veldrijden klopte Anthony Turgis en Bob Jungels in een sprint met vijf. Voor de Nederlander is het zijn eerste WorldTour-overwinning.

Pas na een snel en nerveus eerste uur ontstond er een kopgroep van acht renners. Kris Boeckmans (Vital Concept) was de enige Belg, hij kreeg Jonas Koch (CCC), Nelson Oliveira (Movistar), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Zjandos Bizjigitov (Astana), Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe), Michael Hepburn (Mitchelton-SCOTT) en Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) met zich mee.

Kopgroep achteraan in de wedstrijd

Bizarre situatie op 75 kilometer van de streep: door de wedstrijd bij de vrouwen moesten de koplopers even halt houden, zij werden ingelopen door het peloton. Toen de renners weer vertrokken bevond de kopgroep zich plots achteraan in de wedstrijd. De koersorganisatie legde de wedstrijd voor de tweede keer stil, zodat de leiders hun voorsprong terug kregen. Maar ook dan was het probleem nog niet opgelost: Pöstlberger was niet meteen mee met zijn medevluchters en moest via de motor terugkeren.

Aanval van van der Poel

Toen de renners zich terug op de wedstrijd konden concentreren, viel Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) aan. Op de Knokteberg, op 60 kilomter van het einde, versnelde de Nederlandse kampioen. Hij kreeg Anthony Turgis (Direct Energie), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick.Step) en Garcia Cortina (Bahrein-Merida) mee. Ook zijn ploeggenoot Dries De Bondt was erbij, maar hij viel weg door een lekke band. Van der Poel beukte er op los, op Berg Ten Houte konden enkel Garcia Cortina en Anthony Turgis nog volgen.

Ook de tweede beklimming van de Knokteberg zorgde voor vuurwerk: Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) en Bob Jungels (Deceuninck-Quick.Step) sprongen vanuit het peloton op en over het groepje met Van der Poel. De Nederlander en Anthony Turgis pikten nog aan en de vier gingen in de achtervolging op vroege vluchters Oliveira en Pöstlberger. Die eerste viel vooraan uit met een lekke band en Pöstlberger werd al snel ingelopen door de achtervolgers.

Sprinten naar de meet

Het werd al snel duidelijk dat de winnaar vooraan zat. De groep werkte goed samen en het peloton bleef hangen op 50 seconden. Op het einde waren de pogingen van Jungels en Benoot tevergeefs: de vijf gingen sprinten voor de zege. Daarin zette Anthony Turgis fors aan, maar Van der Poel remonteerde gemakkelijk. Voor de Nederlander is het zijn eerste WorldTour-overwinning. Turgis werd nog tweede, Jungels bezet de derde podiumplek.