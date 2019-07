Inbraak bij Soudal-Lotto in Tour: buit 50.000 euro waard

Dieven hebben gisterenavond ingebroken in een hotelkamer van Soudal-Lotto, en zijn er aan de haal gegaan met een buit ter waarde van 50.000 euro. Dat schrijven Franse media. Volgens La Dépeche zijn er fototoestellen en camera's gestolen.

De diefstal vond plaats in het Holiday Inn-hotel in Blagnac, vlakbij Toulouse. In die stad kwam Lotto-sprinter Caleb Ewan nog al eerste over de eindstreep.

Maar de feestvreugde werd later op de avond duchtig verstoord toen bleek dat er ingebroken was in een van de kamers van de ploeg. Dieven zouden er voor 50.000 euro aan multimediamateriaal hebben gestolen.

In het hotel verbleven nog twee andere wielerploegen, maar zij zijn niet geviseerd.