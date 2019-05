Iker Casillas in het ziekenhuis na hartaanval

Doelman Iker Casillas ligt in het ziekenhuis nadat hij op training een hartaanval heeft gehad. Dat meldde zijn club FC Porto woensdag. De Spaanse recordinternational (167 caps) maakt het naar omstandigheden goed en is buiten levensgevaar.

De 37-jarige oud-keeper van Real Madrid raakte woensdagochtend onwel op de training van Porto. Nadat hij met spoed naar een ziekenhuis in de stad werd vervoerd, constateerden de doktoren een myocardinfarct, een infarct aan het weefsel van het hart. Casillas heeft inmiddels een hartbehandeling ondergaan.

Casillas stond vrijdag nog de hele wedstrijd onder de lat in het competitieduel met Rio Ave (2-2). Porto is met Benfica in strijd verwikkeld om het landskampioenschap. Titelverdediger Porto heeft twee punten achterstand, met nog drie wedstrijden te gaan. Volgens Portugese media is het al duidelijk dat Casillas het seizoensslot mist.