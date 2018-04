Ibrahimovic: "Ik ga naar het WK"

Zlatan Ibrahimovic zal deze zomer toch op het WK aanwezig zijn. De Zweedse superster was te gast in de talkshow van Jimmy Kimmel voor een interview. Zlatan praatte vooral over zijn aankomst in Los Angeles en over het wereldkampioenschap. “Ik ga naar het WK”, zei Ibrahimovic. De spits maakte echter niet duidelijk of hij in de tribune of op het veld zal staan.

“Ik heb je net verteld dat ik naar het WK ga. Als ik nog meer zeg, zijn er mensen die me daarop zullen afrekenen”, aldus Ibrahimovic. De laatste keer dat Zlatan voor Zweden speelde was twee jaar geleden. Het blijft grotendeels een mysterie of de nationale ploeg kan rekenen op zijn steraanvaller, hoewel Zlatan meer en meer begint te hinten naar een mogelijke terugkeer.

Via Twitter suggereerde Ibrahimovic ook al op een terugkeer naar de nationale ploeg: