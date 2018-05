Hoogspringrecord in zevenkamp voor Nafi Thiam

Zevenkampster Nafi Thiam verbetert in Götzis haar eigen wereldrecord in het hoogspringen in de zevenkamp, met een sprong over 2m01. Eén jaar na haar monsterscore van 7.013 punten, waarmee ze de derde beste heptatlete ooit is, doet Nafi Thiam vandaag haar vijfde Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis.

In het Möslestadion in Götzis neemt Nafi Thiam vandaag deel aan de zevenkamp. Na de 100 meter horden stond Thiam negende. Tijdens de tweede proef, het hoogspringen, sprong ze over 2m01 een nieuw wereldrecord in het hoogspringen in de zevenkamp. Voorheen deelde ze haar wereldrecord met Katarina Johnson-Thompson. Nu staat het alleen op haar naam.

Feilloos parcours

Thiam legde een feilloos parcours af tijdens het hoogspringen in Götzis. Probleemloos en telkens van de eerste keer ging ze over 1m83, 1m86, 1m89, 1m92 en 1m95. Alle andere atletes lagen uit de wedstrijf op 1m89. Thiam paste voor 1m98 en sprong vervolgens over de magische barrière van twee meter, met haar sprong over 2m01. Enkel Tia Hellebaut kon als Belgische atlete ooit over die hoogte springen.

Het scheelde niet veel bij de eerste poging: alleen Thiam haar kuiten tikten de lat aan. Ze probeerde nog drie keer over 2m04 te springen, maar dat lukte niet.

Aan de leiding in de zevenkamp

Met haar sprong over 2m01 scoorde Thiam 1.251 punten, veertig punten meer dan dat haar sprong over 1m98 vorig jaar waard was. Thiam staat zo niet alleen aan de leiding in Götzis, ze ligt ook 24 punten voor op haar schema van 2016. Vorig jaar zat ze na twee proeven aan 2.285 punten, nu staat ze op 2.309. Afwachten wat het kogelstoten brengt dat om 15u25 begint. Daar zit, vergeleken met vorig jaar, zeker nog rek op.