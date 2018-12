Historisch: Red Lions wereldkampioen na winst tegen Nederland

De Red Lions hebben vandaag (sport)geschiedenis geschreven. In het Indiase Bubhanesewar zijn ze voor de eerste keer ooit wereldkampioen hockey geworden na spannende shoot-outs tegen Nederland.

Bij de rust stond het nog 0-0 in een gesloten duel. Nederland dreigde wel via enkele strafcorners, al bleef de uitvoering telkens ondermaats. In het vierde kwart kwamen er twee reuzenkansen voor de Red Lions, maar De Kerpel en Briels kwamen niet tot scoren en dus kwam het tot shoot-outs in Bhubaneswar.

Het werd een thriller van formaat want de Belgen maakten daarin een 0-2 achterstand ongedaan, via Van Aubel en Wegnez. De Sloover leek de winnende treffer te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een voetfout. Even later trof Van Aubel opnieuw raak en bezorgde doelman Vanasch ons land de wereldtitel door de laatste Nederlandse poging uit zijn doel te houden.

Engeland

Gisteren plaatsten de Belgische hockeymannen zich voor de finale door Engeland (FIH 7) met 6-0 te verpletteren, goed voor de grootste zege in de geschiedenis in een halve finale op een WK. De Nederlanders toonden zich bescheidener dan de Belgen. Zij schakelden de Australische titelverdedigers (FIH 1) in een shoot-out met 4-3 uit. Na de reguliere speeltijd was het 2-2.

Voor de Red Lions was de eerste WK-medaille meteen de gouden. Een vijfde plaats op het vorige WK, in 2014 in Den Haag, was het beste resultaat tot nog toe. Wel veroverde België al eens brons op de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen en op het EK van 2007 in Manchester. Recenter was er zilver op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en op de Europese kampioenschappen van 2013 in Boom en 2017 in Amsterdam.

Het was ook een mooie revanche. Op het EK moesten de Belgen eind augustus 2017 in de finale met 4-2 de duimen leggen voor gastland Nederland, nadat ze bij de rust op een 0-2 voorsprong hadden gestaan. Zes dagen voordien hadden ze Nederland in de groepsfase nochtans nog een 5-0 oplawaai verkocht.

Oranje greep dan weer naast een derde wereldtitel. De vorige twee werden in 1973 en 1998 veroverd. Daarnaast verzamelden de Nederlandse hockeyers nu vier keer zilver (1978, 1994, 2014 en 2018) en twee keer brons (2002, 2010).