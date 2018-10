Historisch: Belgische zonnewagen pakt goud in Chili

Het Belgisch Solar Team van de KU Leuven pakt goud op de Carrera Solar Atacama in Chili, de meest extreme zonnewagenrace ter wereld. Ondanks kort na de start even stil te hebben gestaan, is het studententeam erin geslaagd om de concurrentie achter zich te laten. Ze komen als eerste over de eindstreep na 36 uur racen, verdeeld over vijf dagen. In totaal legden ze 2.577 km af door het Andesgebergte en langs de kustlijn van Chili.

“Het was een enorme overlevingstocht maar we zijn er geraakt” vertelt Jasper Schrijvers, piloot uit Rotselaar. De race is inderdaad de meest extreme ter wereld, niet enkel het parcours maar ook de weersomstandigheden. Iets waar zowel team als zonnewagen grondig op voorbereid moesten worden. Het team heeft de laatste zes maanden enorm hard gewerkt om hier te staan met hun wagen.

Geschiedenis geschreven

“Als Belgisch Solar Team hebben we voor de allereerste keer goud kunnen pakken,” vertelt Adrian Baiets, teamleider uit Leuven. Ze stonden hier met acht verschillende generaties van het Punch Powertrain Solar Team. Een samenwerking van ervaring en nieuwe inzichten die duidelijk heeft geloond. “Het team heeft enorm hard gewerkt de laatste 6 maanden om hier te kunnen staan, het was fantastisch om zo’n team tot de overwinning te leiden” klinkt het verder. Een verdiende overwinning!

“De laatste dag hebben we heel snel gereden, de wagen heeft zich heel goed gedragen,” vertelt Pieter Galle, piloot uit Neerijse. Tijdens de race heeft het team de zonnewagen tot het uiterste gedreven. Met de uitzondering van een paar kleine elektronische problemen hebben we de race feilloos afgelegd. Een hele prestatie besluit het team van ingenieursstudenten. Het is niet zomaar de meest extreme race.

Wat nu?

Nu is het aan de achtste generatie van het Solar Team, zij werken nu volop aan het design van hun zonnewagen waarmee ze deelnemen aan het wereldkampioenschap voor zonnewagen racen in Australië. Op 13 oktober 2019 zullen ze daar aan de start verschijnen.

