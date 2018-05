Herrezen Froome wint op Monte Zoncolan

Chris Froome heeft de koninginnenrit van de Ronde van Italië gewonnen. De Brit toonde zich de beste op de mythische Monte Zoncolan. Roze trui Simon Yates werd tweede en verstevigt zo zijn leiderstrui.

Zeven renners kleurden het begin van de etappe en kregen op een bepaald moment meer dan zes minuten voorsprong van het peloton. Maar die volstonden niet om voor de ritwinst te gaan, want op de Zoncolan werden de laatste twee vluchters Enrico Barbin en Valerio Conti ingerekend door de groep der favorieten. Op vier kilometer voelde Chris Froome dat zijn moment was gekomen en sprong hij weg uit de favorietengroep. Roze trui Simon Yates, Domenico Pozzovivo en Miguel Ángel López konden de Brit even volgen, maar moesten hem snel laten rijden.

Op drie kilometer van de streep leek Yates zijn tweede adem gevonden te hebben. Hij sprong weg bij Pozzovivo en Lopez en probeerde naar Froome te rijden. Yates kwam alsmaar dichter, maar strandde in het zog van Froome, die de ritzege pakte. In het algemeen klassement blijft Yates aan de leiding. Hij heeft een minuut en 24 seconden voorsprong op de Nederlander Tom Dumoulin. Froome wordt vijfde op drie minuten en tien seconden.