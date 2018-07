Hernandez deelt sneer uit: "Pour la Belgique"

Enkele Rode Duivels waren niet mals voor de Franse nationale ploeg na de Belgische nederlaag in de halve finale op het WK. Thibaut Courtois nam het woord “antivoetbal” in de mond, terwijl aanvoerder Eden Hazard stelde dat hij “liever verliest zoals de Belgen, dan wint zoals de Fransen”. En die woorden was Lucas Hernandez, de vaste man op de linksachter bij ‘Les Bleus’, duidelijk niet vergeten.

De 22-jarige verdediger van Atletico Madrid deelde tijdens de huldiging van de Fransen in eigen land, toch wel een sneer uit naar België. Op het moment dat ‘Les Bleus’ op het Elysée op de foto zouden gaan met de Franse president Emmanuel Macron en diens wederhelft Brigitte, schreeuwde Hernandez plots de niet mis te verstane woorden ”pour la Belgique, allez, allez!”. Bovenstaande foto toont nog hoe ploegmaat en spits Olivier Giroud de mond van de linksachter nog probeerde te bedekken, maar het ‘kwaad’ was dan eigenlijk al geschied...