Hermans nieuwe kampioene supermiddengewichten

Femke Hermans heeft zich gisterenavond tot de nieuwe WBO-kampioene bij de supermiddengewichten (- 76 kg) gekroond. De 28-jarige Vlaams-Brabantse haalde het op punten tegen de Duitse Nikki Adler.

"Zo een fantastische ervaring vanavond. WBO wereldkampioene in het hol van de leeuw", schreef Hermans na de wedstrijd op haar Facebook. In het Duitse Augsburg versloeg ze in een duel om de vacante titel Nikki Adler, die voor eigen publiek mocht aantreden. Femke Hermans haalde het op punten met 97-93, 97-93 en 99-91.

Begin maart had de Steenhuffelse nog een gooi gedaan naar de WBA-titel bij de supermiddengewichten, maar ze verloor toen in New York van de Amerikaanse Alicia Napoleon. Voor Hermans was het haar zevende zege in acht profkampen (een nederlaag). De 31-jarige Adler leed haar tweede verlies in achttien gevechten.

Foto: Facebook