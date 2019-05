In ons dagelijks wielermagazine ‘In het wiel van de Giro’ blikte VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn vanuit Italië terug op de tweede rit in lijn van deze Ronde van Italië. En er viel wel wat na te kaarten, vooral over de deklassering van Elia Viviani. De Italiaanse sprinter week volgens de jury te fel van zijn lijn af in de sprint en werd uit de rituitslag geschrapt. De ritwinst ging daardoor naar Fernando Gaviria.

