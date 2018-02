Hendrickx met elfde plaats naar vrije kür

Jorik Hendrickx staat na afloop van de korte kür in het kunstschaatsen bij de mannen met 84.74 punten op de elfde plaats en daarmee mag hij morgen starten in de vrije kür, waarin de top 24 het tegen mekaar opneemt in de strijd om de medailles.

De 25-jarige Hendrickx sleepte met een korte kür op de tonen van 'Je suis malade', uitgevoerd door Francesco Di Cello, 84.74 punten uit de brand, waarmee hij in de buurt kwam van zijn persoonlijk record (85.15) dat hij vorig jaar in de Nebelhorn Trophy neerzette. Een revanche, na de kritiek op zijn tegenvallend EK van vorige maand. Met een degelijke vrije kür moet Hendrickx zeker in staat zijn beter te doen dan vier jaar geleden in Sotsji, toen hij bij zijn olympisch debuut zestiende werd.

"Veel progressie gemaakt"

"Met deze score stond ik in Sotsji vierde of vijfde na de korte kür. Toen had ik 72 punten, nu 84. Dat bewijst dat ik veel progressie heb gemaakt. In de lange kür start iedereen weer vanaf nul. Er kan heel veel goed gaan, maar er kunnen ook dingen mislopen. Ik moet gewoon de focus houden."

In de strijd om de medailles lijkt het tussen de Japanse titelverdediger Yuzuru Hanyu (111.68) - pas terug uit blessure -, de Spaanse Europese kampioen Javier Fernandez (107.58), de Japanner Shoma Uno (104.17) en de Chinees Jin Boyang (103.32) te gaan. De overige deelnemers kwamen niet boven de grens van honderd punten. Olympisch vicekampioen Patrick Chan is pas zesde, bronzenmedaillewinnaar Denis Ten is zelfs uitgeschakeld.