Heisa rond roze voetbalschoen van Adidas

Van fluogeel over gifgroen tot knaloranje: voetbalschoenen heb je in alle kleuren. Maar roze 'kicks'? Die hadden we nog niet gehad. Tot nu. De nieuwe Adidas Predator werd deze week gelanceerd en de opvallende schoen zorgt bij onze noorderburen al meteen voor heisa. Exact zoals de fabrikant het wil.

Wie vorige week aandachtig naar de wedstrijden in de Champions League en de Europa League keek, viel het meteen op: er is weer een nieuw kleurtje in de multicolore wereld van de voetbalschoen. Zowel internationale sterren (Paul Pogba van Manchester United en Ivan Rakitic van FC Barcelona) als iets lokalere helden (Adrien Trebel van Anderlecht en Leandro Trossard van Racing Genk) speelden hun matchen op roze schoentjes.

Gisteren draafde ook Ruud Vormer van Club Brugge op in het nieuwste hebbeding van Adidas - kostprijs: zo'n 220 euro. "De komende weken zul je ook Rode Duivels Thomas Vermaelen en Moussa Dembélé op onze lichtroze Predators zien spelen", zegt senior manager brand communications Valentijn Bouwman. "Ze zijn onderdeel van het vorige week gelanceerde Spectral Mode Pack, waarin ook nog andere kleurtjes zitten. Maar ik begrijp dat de roze schoenen de opvallendste zijn."

Hoongelach

Gewaagde keuze toch ook van de Duitse sportartikelenfabrikant. Want 'La Gazetta dello Sport' mag dan wel op roze papier gedrukt worden en een club als Palermo wordt al jaren geroemd om zijn mooie roze truitjes, toch is er steevast ook hoongelach wanneer een voetbalploeg met roze outfits uitpakt. De supporters van Anderlecht protesteren al maanden tegen de zalmroze uit-truitjes van hun ploeg, om maar één voorbeeld te noemen. "Natuurlijk verschillen de smaken van de voetbalconsumenten enorm, maar dat is juist leuk", zegt Valentijn Bouwman. "Als voorloper in de markt moet je dergelijke statements durven te maken."

En dat de meningen over de roze voetbalschoen verschillen, werd dit weekend meteen duidelijk. Nog niet in onze vaderlandse competitie, maar wel bij onze noorderburen. "Misschien mag ik het er niet bijhalen, maar ik heb twee jaar bij NAC gespeeld", zei voetbalpresentator Hans Kraay Jr. zaterdag nadat NAC Breda met 3-0 verloren had en enkele spelers op nieuwe Predators waren aangetreden. "Ik had het niet in mijn hersens gehaald om op roze schoenen te spelen. Dit is toch een stoere volksclub?"

Twitterstormpje

Meteen stak er een Twitterstormpje op, waarbij Hans Kraay van sommigen applaus kreeg en door anderen werd weggezet als macho en homofoob. Van onbekenden tot ex-international Ronald de Boer: iedereen deed zijn zegje in de discussie. "Waarmee Adidas natuurlijk bereikt heeft wat het wilde bereiken", zeggen marketingspecialisten.

De woordvoerder van Adidas geeft dat zelfs met zoveel woorden toe. "Over het algemeen geldt: hoe meer er over een product gepraat wordt, hoe succesvoller het is."