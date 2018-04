Hein: "tevreden als we tweede eindigen"

Hein Vanhaezebrouck bekijkt de rest van de play-off 1 nuchter. “Over meer dan de tweede plaats moeten we momenteel niet spreken”, zegt de Anderlecht-coach. De landskampioen verloor in eigen huis van AA Gent en kan zo Club Brugge zien uitlopen tot negen punten.

“Je moet nooit opgeven, maar het is duidelijk dat we vandaag meer gaan weten”, begint Vanhaezebrouck. Vanavond speelt Club Brugge thuis tegen Racing Genk. Als de Bruggelingen winnen, loopt de kloof op de landskampioen op tot negen punten. “We moeten realistisch blijven, want ik verwacht niet dat Brugge volop punten zal laten liggen.”

De titel lijkt ver weg voor Vanhaezebrouck, die mikt op de tweede plaats. “Ik zal tevreden zijn als we tweede eindigen. Over meer moeten we momenteel niet spreken.”