Hein: "Hopen nog op meer dan 2e plaats"

Anderlecht kan de titelstrijd zondag opnieuw spannend maken. Als paars-wit wint op het veld van leider Club Brugge, komt het tot op twee punten van blauw-zwart. “We hopen op nog meer dan de tweede plaats”, zegt trainer Hein Vanhaezebrouck.

Het verschil tussen beide teams is met nog vier speeldagen te gaan vijf punten. “Nu is er opnieuw een kans om vol in de strijd te gaan. Als je in Brugge kan winnen, leg je heel wat druk op Club. Zij krijgen nadien nog twee uitwedstrijden, wij spelen nog twee keer thuis in de laatste drie speeldagen. Het zou de titelrace weer heel wat interessanter maken.”

"Moeilijk gaat ook"

Vanhaezebrouck beseft wel dat het moeilijk wordt. “Maar moeilijk gaat ook. Dat bewees AS Roma dit seizoen nog in de Champions League tegen Barcelona. Bovendien kan in de play-offs iedereen van iedereen winnen.”

Lukasz Teodorczyk is mogelijk opnieuw inzetbaar voor Anderlecht. De Pool verbleef de voorbije week bij zijn familie na het overlijden van zijn broer. “We zullen nog met hem praten en zien hoe het met hem gesteld is. Of hij er zondag bij is, weten we nog niet.”

"Ongepaste kritiek"

De kans bestaat dus dat niet Teo, maar wel Silvère Ganvoula start. De spits kreeg de voorbije weken heel wat kritiek, iets wat Vanhaezebrouck niet begrijpt. “Ik vind dat echt buiten alle proportie, ongepast zelfs. Hij is onze tweede spits, je moet hem dan ook niet vergelijken met alle topaanvallers die hier al de revue passeerden. Hij is jong, heeft potentieel en moet nog stappen zetten.”