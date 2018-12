Heerlijke Ajax-Bayern kent geen winnaar

Beide ploegen zijn al zeker van de tweede ronde, maar er staat natuurlijk nog prestige op het spel. Beide ploegen waren gebrand op groepswinst en dat is te zien aan de vele kansen op het veld.

Ondanks het thuisvoordeel van Ajax is het toch de Duitse Rekordmeister dat het best begint. Gnabry kon als eerste op het doel van Onana af, maar de Ajax-doelman tikte over. Toen Lewandowski een minuut later alleen voor doel kwam, was het wel raak. De spits werkte fijntjes af en zet Bayern op 1-0.

De reactie van Ajax bleef niet uit, want enkele minuten later was er een dubbele schietkans voor Daley Blind. Tot twee keer toe stond er een verdediger in de weg. Het ging lekker op en af in de Arena en Bayern was nog het dichtst bij de dubbele voorsprong. Lewandowski schoot een open kans van dicht bij pardoes op het hoofd van doelman Onana.

Rode kaart

De tweede helft begon even spectaculair als de tweede, maar nu viel de goal aan de kant van Ajax. Van De Beek leverde een perfecte voorzet af en Tadic had de 1-1 gelijkmaker maar binnen te lopen. De Amsterdammers gingen even later van de hemel naar de hel. Na een drieste tackle kreeg verdediger Wöber rechtstreeks rood.

Tien tegen elf, dat vonden ze bij Bayern niet eerlijk, want Muller zorgde ervoor dat hij ook rechtstreeks rood kreeg. De Duitse aanvaller kwam onbesuisd ingevlogen en raakte met zijn studs vol het hoofd van Tagliafico.

Penalty

Ajax kreeg opnieuw hoop en invaller Dolberg maakte het verschil. De spits lokte een onbetwiste penalty uit. Een klusje voor Tadic en met zijn tweede van de avond zet hij Ajax op weg naar groepswinst.

Het was zo’n wedstrijd die in evenwicht moest blijven. Jawel, ook Bayern kreeg een penalty. Alcantara ging op wandel en werd in de zestien neergehaald. Lewandowski zette doelman Onana op het verkeerde been en de bordjes hingen weer in evenwicht.

Dolle slotminuten

De knotsgekke tweede helft was nog niet over. Een minuut later, in de 90ste minuut nota bene, stond plots de 2-3 op het bord. Maker van het doelpunt: de net ingevallen Coman. Gekker kan het niet denk je dan. Toch wel. Zeven minuten extra tijd waren genoeg voor nog een zesde en laatste doelpunt. Invaller Klaas-Jan Huntelaar deed het voorbereidende werk. Tagliafico legde de 3-3 eindstand vast.