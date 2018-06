Hazard ziet Rode Duivels WK winnen

Eden Hazard gelooft volop in de kansen van de Rode Duivels op het WK in Rusland. Volgens de 27-jarige dribbelkont wint België de Wereldbeker door in de finale Engeland te verslaan.

Hazard doet zijn gedurfde voorspelling vandaag op Instagram. Volgens de Belgische aanvoerder eindigen de Rode Duivels als winnaar in hun groep voor Engeland. De twee landen ontmoeten elkaar op 28 juni in Kaliningrad op de slotspeeldag in groep G. Daarvoor spelen ze tegen Panama en Tunesië.

(Meer onder de Instagrampost)

Brazilië

In de achtste finales nemen de Duivels volgens Hazard de maat van Polen en vervolgens gaat in de kwartfinale Brazilië voor de bijl. De laatste horde op weg naar de finale wordt in Hazards pronostiek Frankrijk.

In de andere tabelhelft ziet de Belgische captain de Engelsen winnen van achtereenvolgens Colombia, titelverdediger Duitsland en Argentinië.