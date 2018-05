Hazard bezorgt Chelsea FA Cup winst tegen United

Chelsea won de FA Cup na een 1-0 zege tegen Manchester United. Eden Hazard zorgde vanop de stip voor de enige treffer. Romelu Lukaku startte op de bank, maar mocht nog twintig minuten invallen. United kwam niet tot scoren en zo pakken The Blues hun achtste beker.

Chelsea stond met twee Belgen aan de aftrap: Courtois en Hazard. Bij Manchester United zat Fellaini niet in de selectie. Lukaku was nog niet volledig hersteld van zijn enkelblessure en nam plaats op de bank. United nam de wedstrijd in handen, de bezoekers uit Londen loerden op de counter. Eden Hazard brak na twintig minuten de wedstrijd open met een slimme actie in de zestien. Jones trekt aan de noodrem en veroorzaakt een strafschop. Hazard achter het leer en werkt koel af: 1-0.

In de tweede helft kon United wat meer acties bij elkaar voetballen. Courtois moest zich zelfs omdraaien, maar de goal van Sanchez werd afgekeurd voor buitenspel. Lukaku mocht nog twintig minuten invallen, maar de Rode Duivel kwam niet in de buurt van de goal. Chelsea redt zijn seizoen zo nog een beetje, Manchester moet het dit jaar zonder prijs doen.