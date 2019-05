Hazard beslissend in halve finale Europa League

Na de Champions League (Liverpool-Tottenham) krijgt ook de Europa League met Arsenal-Chelsea een volledig Engelse finale. De Blues hadden wel een penaltyreeks (4-3) nodig om zich voorbij Eintracht Frankfurt te knokken. Na 90 minuten en de verlengingen gaf het scorebord 1-1 aan, net als in de heenmatch. Eden Hazard zorgde voor de assist bij het openingsdoelpunt van Ruben Loftus-Cheek en trapte de beslissende strafschop binnen.

Eden Hazard, die in de heenwedstrijd nog op de bank moest beginnen, verscheen nu wel aan de aftrap en was meteen belangrijk met een mooie assist op Ruben Loftus-Cheek (28.). De Rode Duivel draaide zijn tegenstander dol en zette zijn ploegmaat met een listig balletje alleen voor doel, Loftus-Cheek werkte proper in de rechterbenedenhoek af. Kort na de rust bracht Luka Jovic (49.) Frankfurt terug in de wedstrijd met zijn 10e doelpunt in deze Europa League (49.). Er werd niet meer gescoord, waardoor verlengingen zich aandienden.

Daarin kwam de thuisploeg twee keer goed weg. David Luiz wist het leer nog net voor de lijn weg te werken op een poging van Sébastien Haller. En de Franse aanvaller was op hoekschop opnieuw dichtbij een doelpunt, maar deze keer bracht Davide Zappacosta redding op zijn kopbal.

In de strafschoppenreeks zorgde César Azpilicueta voor de eerste valse noot. Maar de Chelsea-verdediger werd gered door missers van Martin Hinteregger en Goncalo Paciencia. Eden Hazard mocht het afmaken van de stip, wat hij ook erg koelbloedig deed.

Eerder op de avond deed Chelseas stadsgenoot Arsenal met een 2-4 zege bij Valencia meer dan nodig was voor een finaleticket. In de heenmatch hadden de Gunners immers ook al met 1-3 aan het langste eind getrokken.

De finale van de Europa League wordt op 29 mei gespeeld in het Olympisch Stadion in het Azerbeidzjaanse Bakoe. Met ook nog de Champions League-finale (op 1 juni in Madrid) tussen Liverpool en Tottenham komen de vier finalisten van de twee belangrijkste Europese clubtoernooien uit hetzelfde land, een primeur.