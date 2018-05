Hattrick voor Viviani in de Giro

Elia Viviani heeft zijn derde ritzege in de Ronde van Italië beet. De Italiaan was alweer de snelste in een massasprint. De Ier Sam Bennett werd tweede, Danny Van Poppel finishte als derde. Simon Yates blijft in het roze.

De etappe van vandaag was er een zonder veel spektakel. Er reed een groepje vluchters vooruit die op zo’n tien kilometer van de streep gegrepen werd. Nadien maakte het peloton zich op voor een nieuwe massasprint. Viviani klaarde de klus met een laatste eindjump en neemt zo revanche op de gemiste kans gisteren. Viviani staat zo 3-2 voor in het duel tegen de Ier Bennett.

De rit van morgen is met rood aangestipt door de klassementsrenners. De veertiende etappe brengt hen van San Vito al Tagliamento naar de Monte Zoncolan. Daar wacht hen na 181 kilometer een verschrikking van tien kilometer: De Monte Zoncolan. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 11,9 procent is hij voor velen de zwaarste berg van Europa.