Hans Vanaken wint de Gouden Schoen 2018

Hans Vanaken heeft de Gouden Schoen 2018 gewonnen. De draaischijf van Club Brugge maakte zijn favorietenrol waar en mag zich zo laureaat van de 65ste Gouden Schoen noemen.

Voor Hans Vanaken was het een absoluut boerenjaar. De 26-jarige spelverdeler van Blauw-Zwart had een groot aandeel in de landstitel van Club Brugge en bewees ook in de Champions League zijn waarde. Die goede prestaties bezorgden Vanaken afgelopen jaar zijn eerste selectie en speelminuten bij de Rode Duivels.

Over alle competities heen speelde Vanaken in 2019 liefst 54 matchen waarin hij 20 goals scoorde en 20 assists gaf. Cijfers die zijn belang voor Club Brugge nogmaals in de verf zetten. De middenvelder lijkt alvast klaar voor een stap hogerop.

Voor Club Brugge is het de derde Gouden Schoen op rij na Ruud Vormer in 2017 en José Izquierdo in 2016.