Hans Vanaken: “Mentale boost voor zondag”

Club Brugge heeft gisteren Salzburg zijn eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Blauw-zwart knokte zich na een slap begin van het Europees duel terug in de wedstrijd en boog een 0-1-achterstand om in een 2-1-zege. Gouden Schoen Hans Vanaken reageerde tevreden.

“Uiteindelijk was het opnieuw een enerverende match voor ons. En dan vooral omdat we na een redelijke start van de wedstrijd plots zomaar op achterstand kwamen. Die lange bal bracht onze verdediging in verlegenheid, waardoor Horvath plots in niemandsland kwam te staan."

"Heel vervelend natuurlijk om op die manier achter te komen. Dan denk je onvermijdelijk aan de vorige wedstrijden en de manier waarop we punten verspeelden”, aldus de Brugse middenvelder op de clubwebsite.

Ander gelaat

Toch zette de thuisploeg de scheve situatie recht na de pauze. “Gelukkig zagen we dan opnieuw het Club Brugge zoals het eigenlijk altijd zou moeten zijn. Met druk naar voor, door de flanken te gebruiken en met de steun van onze supporters, konden we het Salzburg alsnog moeilijk maken."

"Ik voelde net als iedereen dat ze te pakken waren en dat hebben we uiteindelijk kunnen doen met twee knappe doelpunten. Een achterstand wegwerken is mentaal zeker een boost. Dit is hoe dan ook een heel belangrijke overwinning met het oog op komende zondag.”